Kostenpflichtiger Inhalt: Gericht : Harte Strafe für Konzer Juwelenräuber

Dieses Schmuckgeschäft in Konz ist im September überfallen worden. Jetzt hat das Landgericht Trier einen der Täter verurteilt. Foto: TV/Christian Kremer

Trier/Konz Sein Geständnis hat ihm nicht geholfen: Für den Überfall auf ein Konzer Juweliergeschäft ist ein Täter härter bestraft worden als sein Bandenchef.

Von Friedhelm Knopp

Dickes Ende für den 37-jährigen Angeklagten A. vor dem Trierer Landgericht: Sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes, lautet das Urteil der Ersten Großen Strafkammer. Angerechnet werden A. allerdings im Verhältnis eins zu zwei die rund sieben Monate Auslieferungshaft in einem Montenegrinischen Gefängnis, in dem härteste Haftbedingungen geherrscht haben müssen. Damit hat A. also 14 Monate „gut“.

Der Initiator des Überfalls, der auch die Täterbande zusammengestellt hatte, war in einem vorangegangenen Verfahren zu „nur“ sechs Jahren Haft verurteilt worden (der TV berichtete). Mit der jüngsten Entscheidung lag das Gericht nur knapp unter dem Antrag von Staatsanwalt Christian Hartwig, der für A. sechs Jahre und acht Monate gefordert hatte. Zwar habe A. eingeräumt, am 21. September im Juweliergeschäft an der Konzer Schillerstraße zwei Mitarbeiterinnen mit einer Waffe bedroht und in Schach gehalten zu haben. Allerdings sei er bei seiner Einlassung bemüht gewesen, die Tat in ein möglichst mildes Licht zu rücken.

Tatsächlich sei er aber – wie durch die Opfer belegt – im Tatverlauf immer nervöser und aggressiver geworden. Die beiden Frauen hätten durch den Überfall nachhaltige seelische Schäden erlitten, die noch immer behandelt werden müssten. Doch durch das einschränkende Geständnis des Angeklagten seien die Tatopfer gezwungen gewesen, sich erneut einer intensiven Zeugenanhörung vor diesem Gericht zu stellen. Durch die später aufgefundenen Preisschildchen sei auch die Behauptung des Angeklagten widerlegt, dass es sich bei der geraubten Ware großteils nur um Modeschmuck gehandelt habe. Ebenso unglaubwürdig erscheine der Versuch des Angeklagten, sich selbst als Opfer des Bandenchefs N. hinzustellen, weil er Schulden bei ihm „abzuarbeiten“ hatte und angeblich sogar von ihm bedroht worden sei.

Hartwig: „Bekannt ist, dass N. ihm leichtere Tätigkeiten wie etwa Drogenkurier angeboten hatte.“ Und wieso sich A. von N. bedroht gefühlt habe, wenn er nach der Tat mit N. gefeiert habe – sogar durch ein Foto belegt.

Verteidiger Christian Hölzer schilderte seinen Mandanten als einen Menschen in finanziellen Nöten. Als Bäcker habe er in Serbien nur über ein mäßiges Einkommen verfügt, aber Zahlungsverpflichtungen gegenüber seiner geschiedenen Frau und den beiden Kindern gehabt. Hölzer: „Er brauchte Geld und ist dabei an die falschen Leute geraten. Er war für die der Handwerker, nicht der Kopf.“ Hölzer erinnerte das Gericht an dessen Ermessensspielraum und beantragte eine milde Strafe, ausdrücklich ohne Zahlen zu nennen.“

Dann erhielt der Angeklagte das letzte Wort und beging den Fehler, sich erneut in die Opferrolle und seine Tat in mildes Licht rücken zu wollen. Die Kammer war davon nicht beeindruckt.

„Sein letztes Wort hatte einen Unterton von Selbstmitleid“, sagte die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz bei der Urteilsbegründung. Die Erschwernisgründe hätten bei der Urteilsfindung überwogen: Die seelischen Folgen für die Opfer, sein relativierendes Geständnis, wodurch die Frauen ein zweites Mal hätten gehört werden müssen, die Höhe der Beute, die er versucht habe, herunterzuspielen und der Versuch, sich als Opfer darzustellen, das man zur Tat gezwungen habe. Schmitz: „Und wenn man schon jemanden mit einer Waffe bedroht, muss man nicht noch ,We will kill you‘ zu ihm sagen.“