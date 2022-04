Gerichtsurteil : Gericht: Atombunker passt nicht nach Oberemmel

Das Gebiet Auf dem Schanzengraben in Konz-Oberemmel hat keinen Bebauungsplan. Obwohl es nicht beispielsweise mit Wasser und Abwasser erschlossen ist, sind mehrere der angeblichen Wochenendhäuser dauerhaft bewohnt. Foto: TV/Christian Kremer

Trier/Konz-Oberemmel Das Verwaltungsgericht Trier hat in einem kuriosen Fall entschieden. Ein Architekt aus Konz darf kein Gebäude mit Schutzraum im Wochenendhausgebiet bauen. Warum die Richter so geurteilt haben und was der Kläger jetzt plant.