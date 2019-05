Der TV stellt die Kandidaten der Stadtbürgermeisterwahl in Konz vor. Für die SPD tritt Ute Walter am 26. Mai an. Von Katharina Fäßler

Ute Walter rührt nachdenklich mit einem Strohhalm in ihrem Eiskaffee. Den gönnt sie sich, denn sie kommt gerade von der Arbeit. Zwei Frauen, die an einem Tisch weiter hinten sitzen, begrüßt sie mit Vornamen: „Hallo Sennem! Und hallo Eslem!“. Ute Walter arbeitet im Kindergarten St. Johann im Stadtteil Karthaus als Hauswirtschafterin. Die 58-Jährige hat sieben Kinder großgezogen und fast 20 Jahre in der Karthäuserstraße in Konz gewohnt. Außerdem ist die gebürtige Düsseldorferin im Karnevalsverein ihrer jetzigen Heimat in Kommlingen „mit Herzblut“ aktiv. Sie sagt, sie mag die Leute dort, und es mache ihr Spaß, mit anderen gemeinsam die Karnevalswagen aufzubauen.

In ihrer Freizeit geht sie mit ihrem Hund Carla spazieren. Sie ist ein Mensch, dem es leicht fällt, auf andere zuzugehen.

Ziele: „Am liebsten habe ich direkten Kontakt zu den Leuten. Das würde ich mir auch zunutze machen als Stadtbürgermeisterin. Die persönliche Ansprache kommt da bei vielen bisher zu kurz, die nur noch über Medien gehen“, sagt die SPD-Frau. Sie würde als Bürgermeisterin gerne wöchentliche Bürgersprechstunden einrichten. „Ich empfinde mich als ziemlich normal, deshalb kann ich mir vorstellen, dass man sich traut, mit Anliegen zu mir zu kommen.“ Sie möchte das Ehrenamt des Stadtbürgermeisters annehmen, weil sie denkt, dass die Konzer jemanden verdienen, der auch Zeit für sie hat. Als hauptamtlicher Bürgermeister der ganzen Verbandsgemeinde habe man möglicherweise rein rechnerisch weniger Zeit für dieses zusätzliche Ehrenamt in der Stadt.

Sie würde gerne auch in anderen Stadtteilen Treffpunkte wie das Stadtteilbüro in Karthaus einrichten, damit sich Menschen besser vernetzen könnten. Dabei will sie sich auch um die kümmern, die zurückgezogen leben und keinen Anschluss finden. Auch ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe könne man dafür fördern.

Des Weiteren will sie sozialen Wohnraum stärken und gemeinsam mit jungen Menschen besprechen, was ihnen in der Stadt fehlt. Zudem ist ihr die Integration von Geflüchteten und anderen Menschen mit Sprachschwierigkeiten wichtig. Sie denkt, man könnte für sie noch mehr Anreize schaffen, sich in Vereinen zu engagieren.

Außerdem ist ihr die Sicherheit in Konz wichtig. Hier müsse man zwischen subjektiver Unsicherheitswahrnehmung und tatsächlichen Gefahrenorten unterscheiden. „Das Unsicherheitsgefühl der Bürger nimmt zu, obwohl die Kriminalitätsrate rückläufig ist. Weil keine genauen Angaben bekannt sind, warum das so ist, will ich die Bürger beteiligen und zusammen mit der Polizei analysieren und aufklären, woran das liegt.“ Möglicherweise könne man bauliche Maßnahmen bieten – zum Beispiel bessere Beleuchtung.

Politik: Ute Walter erzählt, dass sie sich in der Vergangenheit politisch gut durchsetzen konnte: „Mit sachlichen Argumenten kommt man auch beim politischen Gegner an.“ Man dürfe sich nur nicht zu schade sein für grabentiefe, längere Diskussionen. Walter sagt: „Das gehört zur Demokratie und ich finde den demokratischen Gedanken richtig cool.“ Wer denkt, sie habe von manchen kommunalpolitischen Bereichen noch wenig Ahnung, dem erwidert sie, dass sie sich zutraut, sich in diese Themen einzulernen. Auch mithilfe von Menschen an ihrer Seite, die sie dazu fragen könne.

Ihre Managementqualitäten habe sie in der Partei und in ihrer Großfamilie schon zuhauf erproben können. „Ich leite den Ortsverein seit Jahren“, sagt Ute Walter. Als Frau habe sie außerdem erfahren, dass Männer an manche Probleme anders herangehen. „Deshalb finde ich es wichtig, dass die Frauen mit ihrer Perspektive auch zu Wort kommen:“

Mit den neuen Kommunikationsformen im Internet hat sie sich bisher noch nicht groß auseinandergesetzt. Sie hat privat zwar Facebook, aber ansonsten noch keinen öffentlichen Auftritt auf einer Webseite oder einem sozialen Medium, wo man sich weiter über sie informieren kann. „Man kann mich aber anrufen oder mir eine E-Mail schicken“, verspricht sie.

FOTO: TV / Katharina Fäßler