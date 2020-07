Die Polizei bittet um Hinweise : Vandalismus am Kriegerdenkmal in Reinsfeld: Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Reinsfeld (red) Unbekannte haben in Reinsfeld am Kriegerdenkmal an der Kirche mehrere pinkfarbene Geranienstöcke ausgerissen und diese im Bereich des Pavillons verteilt. Die Straftat sei am Freitag, 10. Juli, in der Zeit zwischen 17 und 21.30 Uhr begangen worden.