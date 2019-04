später lesen Blaulicht Vandalismus in der Osternacht FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) In der Hochwaldgemeinde Züsch gab es in der Nacht zum Ostersonntag mehrere Fälle von Vandalismus. Nach Angaben der Polizei wurden vermutlich durch eine Gruppe von Personen gegen 1 Uhr in der Hermeskeiler Straße mehrere Sachbeschädigungen und grober Unfug verübt. (red)