Nach Unfall in Wasserliesch : Wellener sammeln Spenden für gelähmten Jungen

Nach Unfall in Wasserliesch

Wellen/Wasserliesch Der vierjährige Tim aus der Verbandsgemeinde Konz ist seit September 2019 vom zweiten Halswirbel abwärts gelähmt. Zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater hatte der Junge einen Autounfall auf der B 419 bei Wasserliesch (der TV berichtete).

Etliche Menschen, Vereine und Gruppierungen haben darauf reagiert und Geld überwiesen oder Veranstaltungen organisiert. Die nächste Veranstaltung zugunsten der Familie ist für Samstag, 11. Januar, ab 12 Uhr im Bürgerhaus in Wellen geplant. Es kommt ein Zauberer, und es gibt eine Tombola.

Alleine bei der von der Freundin der Familie initiierten Spendenaktion auf der Internet-Plattform Better Place sind bereits 31 485 Euro für die Familie gespendet worden. Die Aktion kann unter www.zukunft-fuer-tim.de abgerufen werden. Unter dieser Adresse soll es laut Botzem künftig eine extra für die Familie eingerichtete Internetseite geben.

Mit dem Geld aus der Spendenaktion wurde bisher unter anderem ein Auto gekauft, so dass die Mutter und die beiden anderen Kinder ihren Vater und Bruder in der Spezialklinik in München besuchen konnten.