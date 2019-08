Veranstaltungen rund ums Thema Krimi : Hermeskeil liest, rätselt und fängt Mörder

Gespannt und voller Vorfreude warten die Organisatoren auf den Start von „Hermeskeil liest ...“. Diesmal dreht sich alles um Krimis, Rätsel und Detektive. Marion Adams (Stadtbücherei, vorne links), VG-Jugendpfleger Dominic Krämer, Liana Perrins, Kerstin Bettendorf (MGH) und Sandra Cäsar (hinten, von links) haben 16 Veranstaltungen ab dem 1. September vorbereitet. Im Bild fehlt Mitorganisatorin Alexandra Nolden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil In der Hochwaldstadt dreht sich diesen Herbst alles um Krimis. Mehrere Institutionen und freiwillige Helfer haben dazu Veranstaltungen organisiert – vom Spieleabend bis zur gruseligen Lesung. Bei manchen Events werden die Teilnehmer selbst zum Detektiv oder sogar zum „Mörder“.

Mit Märchen fing im vergangenen Jahr alles an. Ein Team von Stadtbücherei, Mehrgenerationenhaus (MGH) und Jugendbüro organisierte Veranstaltungen rund ums Vorlesen. Bei den Hermeskeilern kam das gut an, und so war die Reihe „Hermeskeil liest“ geboren. Diesen Herbst soll’s weitergehen – mit viel Spannung, Rätsellust und Nervenkitzel.

„Diesmal dreht sich alles um Krimis und Detektivgeschichten“, erklärt Marion Adams, Leiterin der Hermeskeiler Stadtbücherei, die zum sechsköpfigen Organisationsteam gehört. Etwa seit März tüfteln sie und ihre Mitstreiter am Programm. Die Ideen, sagt Kerstin Bettendorf vom MGH, seien nur so hervorgesprudelt. Das Ergebnis ist ein breites Angebot vom 1. September bis 10. November, das über Vorleseaktionen weit hinausgeht (siehe Info). Da gibt es beispielsweise Spieleabende, Workshops, Wettbewerbe und Quiz-Aktionen.

Info Wo es Details zu Programm und Anmeldung gibt Unter dem Motto „Hermeskeil liest ... Krimis“ gibt es in der Hochwaldstadt vom 1. September bis 28. November Veranstaltungen rund ums Thema Kriminal- und Detektivgeschichten. Veranstalter sind die Stadtbücherei, das Mehrgenerationenhaus (MGH), die Stadt und das Jugendbüro der Verbandsgemeinde, die von ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden. Zum Angebot zählen neben Lesungen für Jung und Alt auch ein Krimi-Dinner im Klösterchen, eine Krimibuch-Ausstellung, ein Schreibwettbewerb für Kinder, ein Krimi-Quiz und ein Detektiv-Workshop. Alle Veranstaltungen im Überblick sind nachzulesen auf den Internetseiten von Jugendbüro und MGH sowie auf der Facebook-Seite der Stadtbücherei. Bei einigen Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Ansprechpartner sind Marion Adams, Telefon 06503/809201, E-Mail stadtbuecherei@hermeskeil.de, Kerstin Bettendorf, Telefon 06503/9817527, E-Mail k.bettendorf@mgh-johanneshaus.de oder Jugendpfleger Dominic Krämer, Telefon 06503/809300, E-Mail jugend@hermeskeil.de

Hinter allem stehe aber der Gedanke, Menschen aller Altersklassen für das Lesen zu begeistern, betont Dominic Krämer, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil: „Das Lesen steht im Vordergrund, aber wir nähern uns dem Thema auf ganz unterschiedliche Weise.“ Das Krimi-Motto sei dafür ideal, findet Bücherei-Leiterin und Literaturpädagogin Adams. „Vieles hat damit zu tun, dass man genau hinschaut, nachdenkt und knifflige Aufgaben löst. Darüber kann man die Kinder gut ans Lesen heranführen.“

Den Auftakt markiert am Sonntag, 1. September, ab 13 Uhr ein Stand des „Hermeskeil liest“-Teams beim Straßenfest der Jugendherberge. „Wir haben Aktionen zum Knacken von Geheimcodes vorbereitet und stellen natürlich auch unser Programm vor“, kündigt Kerstin Bettendorf an. Dieses umfasst unter anderem einen Workshop im Johanneshaus, wo Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren die Arbeit von Detektiven kennenlernen (18. Oktober). Kreativität zu fördern, sagt Jugendpfleger Krämer, spiele auch eine wichtige Rolle. So gebe es etwa eine Schreibwerkstatt für Dritt- bis Sechstklässler mit der Trierer Autorin Sandra Baumgärtner, bekannt durch ihre „Seraphim“-Vampirromane (28. September).

Wiederholt wird eine Lesung in englischer Sprache in der Stadtbücherei, die laut den Organisatoren schon beim Vorjahres-Motto Märchen sehr gut ankam („Miss Marple investigates“, 16. Oktober). Auch für die Älteren ist was dabei: Unter dem Motto „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ wird sich der Seniorentreff im MGH (28. November) mit Krimis der Fünfziger Jahre befassen. „Da hat man sofort Gesprächsstoff, und es aktiviert Erinnerungen“, sagt Marion Adams. „Und wir wollen ja alle Altersgruppen einbeziehen.“ Auch die neuen Medien bleiben nicht außen vor. Vom 10. September bis 8. November läuft „Mr. Griswolds Bücherjagd“. Dabei lösen die Teilnehmer mit Hilfe einer speziellen Handy-App Rätsel und versuchen, in der Innenstadt versteckte Bücher zu finden.

„Nicht lange bitten“ mussten die Organisatoren die Ordensschwestern des Hermeskeiler Klösterchens, die sofort „Feuer und Flamme“ für eine Beteiligung gewesen seien. Sie bieten eine Lesung für Kinder an (17. September) und stellen das Kloster für ein besonderes Erlebnis zur Verfügung, für das Sandra Cäsar verantwortlich ist. „Wir lesen zu Hause wahnsinnig gern“, sagt die Damfloserin, die in der Kita ihrer Kinder schon Vorlesenachmittage gestaltet hat. Am 5. November lädt sie ein zum Krimi-Dinner „Mord im Kloster“. Dabei werden alle Gäste in eine Mordgeschichte integriert - ob als Statisten, Darsteller oder gar als der zu ermittelnde Mörder. „Ich freue mich sehr drauf und lasse mich überraschen, was passiert.“ Dieses freiwillige Engagement sei ein besonders Merkmal des Projekts, lobt Jugendpfleger Krämer. Es werde eben nicht nur von den beteiligten Institutionen getragen.