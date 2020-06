Corona-Lockerungen : Verbandsgemeinde Hermeskeil öffnet ihre Hallen wieder für Vereine

Hermeskeil Die Verbandsgemeinde Hermeskeil wird ihre Mehrzweckhallen an den Grundschulen in Züsch, Gusenburg, Reinsfeld und Beuren wieder für Vereine zugänglich machen.

Das hat Bürgermeister Hartmut Heck am Mittwochabend in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats mitgeteilt. Auch der städtische Teil der Hochwaldhalle soll laut der Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber wieder für eine Vereinsnutzung geöffnet werden.

Die Hallen waren aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten geschlossen. Dies sei den Menschen aber inzwischen nicht mehr nachvollziehbar zu vermitteln, sagte Heck. Es habe in der Zwischenzeit viele Lockerungen gegeben, die den Vereinen eine Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten unter gewissen Einschränkungen erlaubten.

Auch die aktuelle zehnte Corona-Bekämpfungsordnung des Landes, die seit dem 24. Juni gilt, enthalte weitere Lockerungen beispielsweise für Sportvereine. „Deshalb wollen wir die Nutzung unserer Hallen jetzt wieder möglich machen.“ Dass Musikvereine zuletzt nur im Freien proben konnten, habe zudem in einigen Fällen zu „massiven Beschwerden“ von Anwohnern geführt, sagte Heck.

Am Montag hatte Landrat Günther Schartz im Kreistag Trier-Saarburg darauf hingewiesen, dass die Schulsporthallen als Ausweichort für den Schulunterricht vorgehalten werden sollten. Das Land strebt allerdings nach den Sommerferien einen Regelbetrieb in den Schulen ohne Abstandsregeln an.