Bauen : Wie die Konzer Werke Überflutungen am Berendsborn verhindern wollen

Foto: TV/Christian Kremer 7 Bilder Berendsgraben in Konz wird bald umgestaltet

Konz An einer Stelle im Konzer Wohngebiet Berendsborn kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Überflutungen. Das soll sich ändern. Deswegen nimmt die Verbandsgemeinde dort mehr als eine Million Euro für ein kompliziertes Bauprojekt in die Hand.