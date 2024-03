Konstruktive Diskussion Klamme Kasse, höhere Umlage, neue Rechtsform: Was den Haushalt der VG Konz ausmacht

Immer wieder geht es um fehlendes Geld in den öffentlichen Haushalten. Da macht die Verbandsgemeinde (VG) Konz (leider) keine Ausnahme. Der Haushalt für das Jahr 2024 weist ein Defizit in Höhe von knapp 800.000 Euro aus. Dass das gute Ergebnis des Vorjahres nicht wiederholt werden konnte, liegt, wie VG-Bürgermeister Joachim Weber berichtete, an höheren Personalkosten durch die Tarifabschlüsse und dem Wegfall einer Zuweisung vom Land. Man müsse sich auf die „Kernaufgaben“ beschränken. Dies seien die Grundschulen in der VG, die Feuerwehren, die Umwelt und der Klimaschutz sowie der Bereich Jugend und Sport.