Kommentar

Der Vulkaneifelkreis, der als einziger in der Region das Windelsäcke-Modell schon kennt, will diese Leistung für seine Bürger beibehalten. Er nimmt dafür zusätzliche Kosten in Kauf. Diese über eine höhere Kreisumlage zu finanzieren, ist aber im Prinzip genau das, was die Hermeskeiler VG-Politiker mit ihrer Resolution für ihr Gebiet ausschließen wollen. Denn würde der Kreis Trier-Saarburg eine solche freiwillige Ausgabe ebenfalls beschließen, dann wäre dies realistisch auch nur über die Umlage zu finanzieren. Und die zahlen nun mal bekanntlich die Ortsgemeinden.

Der VG-Rat hat deshalb aus­drücklich den ART in seinen Appell zur Suche nach einer sozialverträglichen Lösung einbezogen. Der Zweckverband beharrt auf der aktuellen Rechtsgrundlage in Form seiner Satzung, die eine Lösung über den Gebührenhaushalt nicht erlaubt. Ob es da tatsächlich keine Hintertür oder die Möglichkeit gibt, die rechtlichen Grundlagen zu verändern? Genau das soll der Landkreis auf Bitten der Hochwälder noch einmal überprüfen. Da die Windelproblematik nicht nur Menschen im Hochwald betrifft, könnten sich in den nächsten Monaten noch weitere Kommunen diesem Wunsch anschließen.

⇥c.weber@volksfreund.de