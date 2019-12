Haushalt der VG Hermekeil : Geld für Schulen und gegen Hochwasser

Unter anderem für Grundschulen mit moderner Medienausstattung, für Feuerwehr-Ausrüstung und für besseren Schutz vor Wassermassen will die Verbandsgemeinde Hermeskeil im nächsten Jahr rund 4,5 Millionen Euro ausgeben. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Viele wichtige Projekte, kein unnötiger Luxus: So sehen die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Hermeskeil den Haushalt für 2020, dem sie alle zustimmten. Geld soll unter anderem in die Digitalisierung fließen und für eine neue Attraktion im Hallenbad.

Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) sprach von einem Haushalt „ohne Schnörkel“. Ratsmitglied Christoph König (BfB) bezeichnete das Zahlenwerk der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil für 2020 als „Haushalt für unsere Bürger“. Es steckten jede Menge wichtige Investitionen darin und trotzdem kein Luxus. So waren denn auch alle Fraktionen mit dem Plan einverstanden und segneten ihn einstimmig ab.

Die Projekte Was die Verbandsgemeinde im Detail anpacken will, stellte der Bürgermeister vor. Insgesamt 4,57 Millionen Euro sind für investitionen eingeplant. Freuen dürfen sich zum Beispiel die Kinder der Grundschule Hermeskeil über rund 1,14 Millionen Euro. Dafür wird die Generalsanierung von Alt- und Neubau abgeschlossen. Außerdem erhält der Schulhof ein komplett neues Gesicht mit vielen Spiel-, Sport- und Aufenthaltsbereichen.

Bildung ist ein großer Posten im Haushalt. Der Bund stellt bis 2024 mehrere Millionen Euro für die Schulen in der Region bereit, um diese mit modernsten Medien auszustatten. Die Verbandsgemeinde gibt für ihre fünf Grundschulen insgesamt rund 28 000 Euro dazu. Digital arbeiten will ab 2020 auch der VG-Rat. 19 000 Euro sind eingeplant, um dank Tablet-Computern künftig auf Papier verzichten zu können. Ein dicker Batzen Geld, etwa 570 000 Euro, ist für den Brandschutz bestimmt. Beschafft werden unter anderem neue Fahrzeuge in Hermeskeil und Muhl. Zudem soll ein Standort fürs Gerätehaus der fusionierten Wehr Neuhütten/Züsch gesucht werden. Wie immens wichtig diese Investitionen seien, schilderte SPD-Fraktionschef René Treitz in seiner Haushaltsrede. Er wohne in der Nähe des Hermeskeiler Feuerwehrhauses und habe hautnah miterlebt, wie oft die Brandschützer 2019 ausgerückt seien. Ähnlich wichtig seien die Verbesserungen, um die Bürger und ihre Häuser vor Überschwemmungen zu schützen. „Betroffenen erwarten von uns zügiges Handeln“, sagte Treitz. 2020 will die VG für 90 000 Euro ein Hochwasserschutzkonzept erstellen. Fast eine Million Euro ist für Bach-Renaturierungen und Entwässerungsprojekte in Züsch, Hermeskeil und Damflos bestimmt. Den größten Teil davon zahlt aber das Land durch Zuschüsse.

Mit rund einer Million Euro taucht das Rathaus in der Liste auf. Sanierung und barriefreier Umbau werden ausfinanziert. Der neue Aufzug, mit dem nun auch körperlich eingeschränkte Besucher in die oberen Stockwerke kommen, ist seit Anfang 2019 in Betrieb. Fortgesetzt werden die Arbeiten aktuell im Dachgeschoss. Von 65 000 Euro profitiert die Ausstattung des Hallenbads. „Das ist eine der wenigen freiwilligen Leistungen, die wir uns gönnen“, sagte Bürgermeister Heck. Der Badleiter hatte vor kurzem Ideen vorgestellt, wie man neue Zielgruppen nach Hermeskeil locken könnte. Nun sollen für 16 000 Euro Aquabikes fürs Radeln im Schwimmbecken gekauft werden. Christoph König regte an, über weitere Attraktivitätssteigerungen nachzudenken, etwa durch eine Sauna. Mit 50 000 Euro beteiligt sich die VG am Ausbau des Landkreises für schnelleres Internet. Paul Port (Grüne) sagte, es müsse geprüft werden, ob die versprochenen Leistungen in den schon ausgebauten Dörfern auch erreicht würden. Port lobte die neue Stelle des VG-Klimamanagers, der ab 2020 VG-Projekte auf ihre Nachhaltigkeit prüfen soll.

Die Schulden Um alle Investitionen zu schultern, sind Kredite in Höhe von etwa 2,8 Millionen Euro nötig. Der Schuldenstand wird Ende 2018 die Marke von 13,5 Millionen Euro erreichen. Das bedeutet Schulden pro VG-Einwohner von 884 Euro. Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Überschuss von 17 000 Euro aus. Der Finanzhaushalt, der alle laufenden Einnahmen und Ausgaben umfasst, ist ausgeglichen. Mit 725 000 Euro können Kreditschulden getilgt werden.