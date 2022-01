Kommunalpolitik : Verbandsgemeinderat Konz wegen Corona verschoben

Koz-Oberemmel Die aktuelle Corona-Lage macht der Konzer Kommunalpolitik einen Strich durch die Rechnung. Die Haushaltssitzung des Verbandsgemeinderats findet nicht wie geplant statt.

(cmk) Eigentlich sollte der Verbandsgemeinderat Konz sich am Donnerstag, 27. Januar, in der Sporthalle in Konz-Oberemmel treffen, um den aktuellen Haushalt zu verabschieden. Schon vor mehreren Wochen war entschieden worden, die Sitzung in Präsenz stattfinden zu lassen. Nun haben sich die Verantwortlichen in den Fraktionen und der Verwaltung aufgrund der aktuell extrem hohen Corona-Inzidenzen im Kreis Trier-Saarburg dazu entschieden, die Sitzung zu verschieben. Sie in digitaler Version doch stattfinden zu lassen, ist wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen nicht möglich.