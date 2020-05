Kommunalpolitik : Öffnen die Schwimmbäder in Saarburg und Kell?

Saarburg/Kell (mai) Angesichts der aufwendigen Corona-Auflagen für die Eröffnung von Schwimmbädern, ist unklar, ob und wann welches Bad öffnet. Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, ab 18 Uhr in der Saarburger Stadthalle mit dieser Frage beschäftigen und gegebenenfalls eine Entscheidung treffen.

Dabei geht es um das Hallen- und Freibad in Saarburg sowie um das Freibad in Kell am See. Bürgermeister Jürgen Dixius sagte zu dem Thema, es gebe noch viele offene Fragen, doch würde er eine Öffnung der Bäder begrüßen. Sich auf die Freibäder, die die größeren Kapazitäten hätten, zu beschränken, wäre dann wohl sinnvoll. In Trier sollen die Freibäder in zwei Wochen öffnen. Triers Oberbürgermeister hatte an die Verantwortlichen der Bäder im Umfeld appelliert, dies auch zu tun, um den Druck auf die Trierer Bäder zu verringern.