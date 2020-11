Kommunalpolitik in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell : Rat votiert für Hotel anstelle des Toom-Markts

So könnte es irgendwann auf dem ehemaligen Toom-Markt-Gelände in Saarburg aussehen. Geplant sind ein Hotel (großes Gebäude rechts), Ferienhäuser und Wohnbebauung (inks). Foto: TV/Quelle: Matthias Ruppert Bauunternehmen

Saarburg Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell hat die Voraussetzungen für ein Hotel und Wohnbebauung in Saarburg auf dem einstigen Toom-Markt-Gelände geschaffen. Die Einwände der Bürger wurden zurückgewiesen.

Corona-konform große Abstände zu halten, war bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Dienstagabend kein Problem. Denn zum einen tagte das Gremium in der geräumigen Stadthalle. Zum andern waren die sechs Fraktionen (CDU, Junge Liste, FWG, SPD, Grüne und FDP) maximal in halber Stärke angetreten.

Die Beschlüsse fasste der Rat durchweg einstimmig, obwohl zumindest eines der Themen bei den Bürgern umstritten ist: die geplante Bebauung auf dem ehemaligen Toom-Markt-Gelände in der Wiltinger Straße in Saarburg mit einem Hotel, Ferienhäusern und Wohn­gebäuden. In der Sitzung ging es darum, die Änderung des Flächennutzungsplans für das betreffende Areal zu verabschieden – also die vorbereitende Bauleitplanung, mit der die Entwicklung an dieser Stelle gesteuert wird. Statt Selbsbedienungs-Warenhaus soll im künftigen Plan Wohnbaufläche für den nördlichen Teil und Sonderbaufläche mit den Zweckbestimmungen Hotel beziehungsweise Ferienwohnungen für den südlichen Teil stehen.