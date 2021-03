Kommunen : Rat spricht über Breitbandausbau

Saarburg/Kell Beschlüsse aus dem Umlaufverfahren zum Breitbandausbau sind Thema in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Saarburg-Kell am Donnerstag, 11. März, 18 Uhr, in der Stadthalle Saarburg. Der Rat entscheidet außerdem über den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde für 2021 und die Festsetzung der Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke ab 2021.

Zudem werden in der Sitzung neue Ratsmitglieder verpflichtet. Thema wird ebenfalls die Ausschreibung der Stelle des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Beauftragten für Barrierefreiheit sein.

Weitere Themen der Sitzung sind die Investitionsprogramme für den Zeitraum 2020 bis 2024 sowie der Wirtschaftsplan 2021 der Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell.