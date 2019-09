Kommunalpolitik : Rat befasst sich mit Windkraft

Saarburg Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans Windkraft für das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Kell am See steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Verbandsgemeinderats Saarburg-Kell am Dienstag, 24. September, ab 18 Uhr im Haus Warsberg in Saarburg.

