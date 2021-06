Kommunales : Verbandsgemeinderat spricht über Supermarkt-Projekt

Saarburg Am Dienstag trifft sich der Verbandsgemeinderat Saarburg Kell - und hat eine umfassende Tagesordnung abzuarbeiten.

Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell tagt am Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr in der Stadthalle Saarburg. Auf der Tagesordnung stehen die Renaturierung der Leuk entlang des Cityparkplatzes sowie Informationen über die Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Bürgermeisters und des hauptamtlichen Beigeordneten im Jahr 2020. Außerdem geht es um den Sachstand bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und den Einsatz von Hilfsmitteln in den eingerichteten Teststationen. Weitere Punkte sind die Öffnung der Schwimmbäder, die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Haus Warsberg und die Änderung des Flächennutzungsplans für den geplanten Bau eines neuen Supermarkts in Wincheringen.