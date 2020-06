Kommunalpolitik : Rat entscheidet über Mehrzweckhalle

Saarburg/Wincheringen Der Neubau einer barrierefreien Mehrzweckhalle in Wincheringen ist eines der Themen der Verbandsgemeinderatssitzung Saarburg-Kell am Dienstag, 30. Juni, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Hauses Warsberg in Saarburg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Halle soll grenzübergreifendes Sport- und Kulturzentrum sowie Katastrophenschutzhalle an der Obermosel werden.