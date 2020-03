Umwelt : Veredelungskurs von Obstbäumen

Fisch Einen Veredelungskurs bietet der Naturpark Saar-Hunsrück in Kooperation mit dem Naturparkdorf Fisch am Samstag, 28. März, 10 bis 14 Uhr, an. Durch die Veredelung, das Aufbringen eines Obstbaumtriebes auf einen anderen Obstbaum, können Eigenschaften einer Obstsorte übertragen werden.



