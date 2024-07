Verschärft sich der Konflikt? Bürger von Palzem formieren sich – Ein Verein kämpft gegen die Steinbrucherweiterung

Im rund 1500 Einwohner zählenden Palzem hat sich Anfang Juni der 20. Verein gegründet: Dorfgemeinschaft Kräiz-Dallmer. Wie der Name schon sagt, wendet er sich an die Einwohner der beiden Palzemer Ortsteile Kreuzweiler und Dilmar. Die Ziele lauten: Dorfgemeinschaft fördern und Lebensqualität erhalten. Doch der Verein bezieht auch klar Stellung. Er will die geplante Erweiterung des Steinbruchs Schloss Thorn verhindern. Der Grund dafür laut Schriftführer Markus Strupp: Diese Erweiterung hätte enormen negativen Einfluss auf die Lebensqualität in Kreuzweiler und Dilmar.