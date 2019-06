Ausflug : Busexkursion zum Isis-Heiligtum

Tawern (red) Der Verein Römisches Tawern bietet zusammen mit der Volkshochschule Tawern einen Busausflug nach Mainz an.

Abfahrt ist um 7.15 Uhr in Tawern, eventuell kann in Konz oder Schweich zugestiegen werden. In Mainz besucht man unter anderem das Museum für Antike Schifffahrt und das Isis- und Magna-Mater-Heiligtum in der Römerpassage.