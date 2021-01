Gesellschaft : Vereine in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell stellen sich gegen Rassismus

Info I

Ein Ausschnitt aus dem Text über Rassismus auf der Homepage der Partnerschaft für Demokratie: „Rassismus beginnt nicht erst bei gewalttätigen Übergriffen, er drückt sich ebenso in Gedanken, Worten und anderen Handlungen aus. Er ist überall dort, wo Menschen aufgrund ihrer (vermeintlichen) Gruppenzugehörigkeit ausgegrenzt werden. Rassistische Einstellungen sind bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet. Es handelt sich damit um ein strukturelles Problem, was bedeutet, dass es keine Bereiche gibt, die gänzlich frei von Rassismus sind. Egal ob im digitalen Raum, in Zeitungen, in Talkshows, in Filmen, auf dem Schulhof oder im Sportverein, überall sind rassistische Tendenzen wahrnehmbar. Mal tritt er offen hervor, mal latent oder versteckt.

Rassismus kann somit auch strukturelle Benachteiligungen oder Zugangshürden mit sich bringen. So etwa bei der Wohnungs- oder Jobsuche, wenn Menschen mit nicht deutsch klingenden Namen schlechtere Chancen haben als andere. Solche Chancenungleichheit erschwert in der Folge auch die gesellschaftliche Integration der Betroffenen und schränkt das soziale Umfeld ein.“