Vereinsleben in Corona-Zeiten : Saarburger Musiker proben auf der Wiese und online

Saarburg Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Vereine Einschränkungen. Der Musikverein Saarburg hat sich schon früh etwas einfallen lassen, um sein Vereinsleben aufrecht zu erhalten.

Wie der Verein mitteilt, entschied der Vorstand am 13. März, die Proben von Gesamtorchester und Jugend auszusetzen. Doch schon in den darauffolgenden Tagen wurde die Jugendausbildung einschließlich der Bläserklasse, die an der Grundschule St. Laurentius als Gemeinschaftsprojekt mit der Kreismusikschule Trier-Saarburg

stattfindet, auf Online-Unterricht umgestellt. Anstelle der Gesamtprobe am Dienstagabend gab es in der Folge

regelmäßige Online-Treffen. So gelang es laut dem Vorstand, den Kontakt der Mitglieder untereinander zu pflegen. Beteiligt haben sich die Saarburger auch an der Aktion „Musiker*innen für Deutschland“ und stimmten am 22. März um 18 Uhr mit Musikern aus ganz Deutschland Beethovens „Ode an die Freude“ an.