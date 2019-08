Trier/Konz Das Landgericht hat am Montag das Verfahren gegen einen 43-Jährigen eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung vor. Jetzt hat der Angeklagte gestanden.

Im Suff Haus der Ex angezündet - Mann ab Montag wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht

Bedingung dafür ist, dass die Zeugen nichts aussagen, was über die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hinausgeht. Ein Urteil ist erst nach mehreren Zeugenaussagen voraussichtlich am dritten Verhandlungstag, am 30. September, zu erwarten.