Trier/Konz Das Landgericht hat am Montag das Verfahren gegen einen 43-Jährigen eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung vor.

Er soll im März die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Karthaus angezündet haben. Zuvor sollen sich die beiden am Hauptbahnhof in Trier gestritten haben.