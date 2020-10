Markt : Verkaufsoffener Sonntag: Goldener Oktober bringt Freude nach Saarburg

Der Saarburger Bauern- und Handwerkermarkt lockt in diesem Jahr die Besucher auf das Ländchen am Saarufer. Und durch die Sperrung der Graf-Siegfried-Straße für den Autoverkehr ist vor den Geschäften viel Platz zum Flanieren. Foto: TV/Martin Recktenwald

Saarburg Markt und verkaufsoffener Sonntag haben einige Tausend Menschen in die Saarburger Innenstadt gelockt. Wegen der Hygienevorschriften konnten Besucherzahlen bis in den Zehntausenderbereich, wie in den Vorjahren üblich, diesmal nicht erreicht werden.

Statt dichtem Gedränge zwischen Ständen und Geschäften ist diesmal Platz zum Abstandhalten das oberste Prinzip. Der Bauern- und Handwerkermarkt ist auf das Ländchen am Saarufer umgezogen, und durch die Sperrung der Graf-Siegfried-Straße für den Autoverkehr ist vor den Läden genügend Fläche zum Bummeln. Ja, Einschränkungen gibt es, beispielsweise eine Anmelde- und Maskenpflicht auf dem Marktgelände. Aber die Grundstimmung unter den Besuchern ist gelöst.

„Wir müssen auch mal versuchen, ein bisschen Lebensfreude zu verbreiten“, meint Stefan Müller-Hamann und ist begeistert, dass schon gleich zur Ladenöffnung um 13 Uhr viele Kunden den Weg zu seinem Schuh- und Bekleidungsgeschäft finden. Aktionstage wie der Goldene Oktober gehören für Müller-Hamann unverzichtbar zum Angebotsmix: „Wie sollen sich sonst Kleinstädte in der heutigen Zeit eine lebendige Innenstadt erhalten?“

An diesem Sonntag scheint das aufzugehen, bilanziert Thomas Annen, Juwelier und stellvertretender Vorsitzender des Saarburger Gewerbeverbands (SGV): „Es war doch fast so viel los wie an einem der früheren Goldenen Oktober.“ Und die Atmosphäre bewertet er als gelockert.

Trotzdem sind durch Corona solche Formate schwieriger geworden. Ohne eine Veranstaltung als Anlass werden in Rheinland-Pfalz keine verkaufsoffenen Sonntage genehmigt. Und die Veranstaltung benötigt ein tragfähiges Hygienekonzept. Für den Markt am Ländchen bedeutet das: Maximal 500 Besucher gleichzeitig, Kontaktdaten beim Einlass eintragen und Mund-Nasenschutz beim Gang übers Gelände anbehalten. Nur vereinzelt führt der letzte Punkt zu Diskussionen der Veranstalter mit nicht einsichtigen Gästen. Doch insgesamt habe sich das Konzept bewährt, urteilt Markt-Organisator Christof Kramp. Er hat bereits mit vorherigen Märkten und Konzertveranstaltungen im Sommer Erfahrungen sammeln können.

„Die Zusammenarbeit mit Stadt und Ordnungsamt ist in Saarburg sehr gut“, lobt er.

