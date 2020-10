Verkaufsoffener Sonntag : Einkaufsbummel mit Abstand

Info

Unter dem Motto Treffpunkt Saarburg geht’s weiter am Freitag, 30. Oktober, mit der Halloween-Nacht und Shopping bis 22 Uhr, am Sonntag, 8. November, mit dem verkaufsoffenen Nussknacker-Sonntag, am Freitag und Samstag, 27. und 28. November, mit dem Black Weekend und am Donnerstag, 10. Dezember, mit dem großen Weihnachtsshopping bis 22 Uhr.

Die Hygienekonzepte werden, je nach aktuellen Vorgaben von Land, Kreis und Stadt ständig weiterentwickelt.

Weitere Infos gibt es im Netz unter https://sgv-saarburg.de/events/list/