Schoppen und flanieren in Saarburg : „Goldener Oktober“ lockt Menschen nach Saarburg

Viele Menschen haben bei bestem Wetter am Sonntag die Gelegenheit genutzt, nach dem Einkaufsbummel beim verkaufsoffenen Sonntag auch beim Handwerkermarkt am Saarburger Saarufer vorbeizuschauen. Foto: Matthias Willems

Saarburg Mit dem verkaufsoffenen Sonntag und Bauern- und Kunsthandwerkermarkt am Saarufer wurde die Stadt am Wochenende zum Besuchermagnet.

So viele Menschen hat es in Saarburg schon lange nicht mehr gegeben. Die Parkplätze sind voll. Vor den Geschäften in der für den Verkehr gesperrten Graf-Siegfried-Straße haben sich lange Schlangen gebildet. Die Plätze in den Cafés und Biergärten sind alle besetzt. Bei schönstem Wetter haben wieder Tausende Besucher ihren Weg nach Saarburg gefunden und den „Goldenen Oktober“ für einen Einkaufsbummel genutzt.