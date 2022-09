Bauarbeiten : Verkehr auf B51 zwischen Konz und Trier läuft bei Tempo 50

Der zweite Bauabschnitt und vierte Bauabschnitt an der B51 zwischen Konz und Trier laufen jetzt parallel. Dazu sind sowohl die beiden Fahrtspuren der Bundesstraße von Konz Richtung Trier als auch die Auf- und Abfahrrampen zur K134 gesperrt. Foto: Dieter Soltau Foto: Dieter Soltau

Trier/Konz Zwei der vier Spuren der Bundesstraße B51 zwischen Konz und Trier sind gesperrt. Das bleibt nun bis Dezember so. An anderer Stelle sollen die Arbeiten schon in zwei bis drei Wochen abgeschlossen werden.

Der Verkehr in und um Konz herum entzerrt sich seit Mittwoch etwas. Die Vollsperrung der Bundesstraße B51 ist seit den Morgenstunden aufgehoben. In der Innenstadt ist bis auf ein paar ortsfremde verirrte Lastwagen weniger los als in den vergangenen Tagen.

Fahrspuren Richtung Trier werden erneuert

Das liegt daran, dass der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der Bundesstraße zwischen den Bahnbrücken bei Karthaus und in Trier-Feyen angefangen hat. In den nächsten etwa sechs Wochen erneuert die Baufirma die beiden Fahrspuren Richtung Trier.

Der Verkehr wird dann in beiden Richtungen auf den verbliebenen beiden Fahrspuren an der Baustelle vorbeigeführt. Um die Sicherheit bei der Verengung der Fahrbahnen zu gewährleisten, gilt im Baustellenbereich Tempo 50.

Der Bauabschnitt wurde am Löllberg so geteilt, dass sowohl das Wohngebiet als auch das Hotel/Restaurant noch angefahren werden können.

Wie es auf der Bundesstraße weitergeht

Gesperrt ist hingegen auch die Kreisstraße K134. Die wichtigste Nebenstrecke zwischen Konz und Trier ist zwischen den Auf- und Abfahrrampen an der B51 und dem Karthäuser Friedhof nicht befahrbar. Die Sanierung der Rampen dauert laut Landesbetrieb Mobilität voraussichtlich zwei bis drei Wochen. Danach kann die Kreisstraße wieder freigegeben werden.