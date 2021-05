Verkehr : Am Turbokreisel in Konz geht’s voran

Foto: TV/Christian Kremer 11 Bilder So gehen die Arbeiten am Konzer Turbokreisel voran

Konz Bei den Arbeiten auf der Großbaustelle an der B 51 in Konz beginnt eine neue Bauphase, so dass Autofahrer voraussichtlich ab Freitag, 28. Mai, einen anderen Weg nehmen müssen. Welches Projekt Möbel Martin parallel umsetzt.