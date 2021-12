Geschichte : Neue Tafeln informieren über alte Gemäuer in Saarburg

Diese Informationstafel hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg am Mühlenmuseum aufgestellt. Foto: TV/Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg

Saarburg Der Verkehrs-und Verschönerungsverein Saarburg war wieder aktiv. Neue Info-Tafeln erläutern die Geschichte von drei alten Mühlen der Stadt.

Wo heute das Mühlenmusuem residiert, gab es einst drei verschiedene Mühlen: in einer wurde Leder hergestellt, in der nächsten wurde Gewebe aus Leinen und Loden gewalkt und in der dritten wurde Öl hergestellt.

Diese und andere Informationen können Besucher nun auf einer viersprachigen Informationstafel nachlesen. Die Tafel gehört zu den drei neuen Infoschildern, die der Verkehrs-und Verschönerungsverein Saarburg aktuell aufgestellt hat. Die beiden weiteren wurden an der evangelischen Kirche und der Glockengießerei montiert.

Der Verein hat in den vergangenen Jahren sukzessive Informationstafeln an bedeutenden historischen Gebäuden in der Stadt Saarburg angebracht. Mit den Erläuterungen sollen Interessenten auf den Besuch des jeweils stadtprägenden Denkmals eingestimmt werden.