Verkehr : Demonstration hat Vorfahrt

Saarburg Der Aktionstag Fridays for Future hat auch Auswirkungen auf Saarburg. Aufgrund einer Veranstaltung, für die das Versammlungsrecht gilt, kommt es am Freitag, 29. November, zwischen 10 und etwa 12.15 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt- Betroffen sind insbesondere die Heckingstraße, die Graf-Siegfried-Straße sowie der Schlossberg.

