Verkehr : In Saarburg soll ein Konzept weiterhelfen

In der engen Graf-Siegfried-Straße ist zuweilen einiges los. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Zu viel Verkehr in engen Straßen, keine Radwege: In der Saarburger Stadtverwaltung ist einiges in Planung, um an diesen Punkten Abhilfe zu schaffen. Doch sollen die Vorhaben zunächst überprüft werden.

Anlieferverkehr, Durchgangsverkehr, Passanten und Radfahrer – in Saarburg knubbelt sich der Verkehr zeitweise in der engen Graf-Siegfried-Straße, der Hauptgeschäftsstraße, und auch drum herum. Radwege gibt es bislang keine in der Innenstadt – mit Ausnahme des Wegs an der Saar. Dies sind einige der Verkehrsprobleme in Saarburg.

Darüber, wie eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt aussehen könnte, wird schon lange debattiert. Seit 2003 war der Verkehr immer wieder Thema im Stadtrat. Diskutiert wurden laut Verwaltung die Varianten Fußgängerzone, Einbahnstraße, gegenläufiger Verkehr und verkehrsberuhigte Zone. Nachdem Kunden und Bürger befragt und das Thema mit Geschäftsinhabern und Anwohnern erörtert worden war, fiel die Entscheidung, zwei Kreisel auszubauen – den einen am Altstadttunnel und den anderen am Fruchtmarkt. Seit 2013 ist dieser Ausbau abgeschlossen.

Doch die damit verbundenen Ziele wurden nach Einschätzung der Verwaltung nicht oder zumindest nicht in Gänze erreicht. Zu den Zielen gehörte es, den Lieferverkehr bis 11 Uhr zu beschränken und die Erreichbarkeit der Geschäfte in beide Fahrtrichtungen zu ermöglichen. Der Durchgangsverkehr sollte zudem durch die Reduzierung der Fahrbahnbreiten verringert werden.

Auch im Wahlkampf um das Amt des Stadtbürgermeisters im vergangenen Jahr war der Verkehr in der Innenstadt erneut Thema. Die SPD forderte, eine Beruhigung in der Graf-Siegfried-Straße beispielsweise durch eine Einbahnstraßenregelung. Amtsinhaber Jürgen Dixius, der bekanntermaßen im Mai 2019 wiedergewählt wurde, lehnte diese ab. Er verwies auf eine geplante Verbindung zwischen Wiltinger Straße und B51, die in der Innenstadt eine erhebliche Entlastung bringen soll. Sie bewirke, dass der Verkehr aus nördlicher Richtung (Ockfen, Wiltingen, Schoden) nicht mehr über den Bahnübergang ins Zentrum fließen, sondern aus Richtung Süden in die Stadt geleitet würde.