Dauerthema stockt Saarburger Verkehrskonzept: Ist die Bürgerbeteiligung vergessen worden?

Vor fast fünf Jahren hat der Saarburger Stadtrat beschlossen, den Verkehr in der Innenstadt neu zu regeln. In erster Linie soll in einem Konzept festgelegt werden, wie der Verkehr im viel genutzten Nadelöhr Graf-Siegfried-Straße läuft. Grundlagen wurden ermittelt, ein Jahr lang tagte ein Arbeitskreis. Vor einigen Wochen hatte sich der Stadtrat darauf verständigt, die Bürger im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung an dem Thema zu beteiligen. Die Verwaltung hatte den Termin dafür auf den 20. Juni festgelegt. Doch der verstrich und es geschah – nichts.