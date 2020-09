Konzert : Verlegt: Bon-Jovi-Tribute Bounce erst 2021 in Saarburg

bild bounce sbg 2609 Foto: Bounce

Saarburg Die Bon-Jovi-Tributeband Bounce, die am Samstag, 26. September, um 20 Uhr im Rahmen ihrer „15-Years-Tour“ zu einem Open-Air-Konzert in der Kaserne in Saarburg auftreten sollte, spielt erst am 14. Mai 2021 dort.

