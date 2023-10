Frau seit elf Tagen verschwunden Vermisste Saarburgerin – Polizei in Trier hat den Fall übernommen

Seit Dienstag, 17. Oktober, wird eine 47-jährige Saarburgerin vermisst. Die Frau war im Saarburger Krankenhaus behandelt worden und ist von dort spurlos verschwunden. Da eine hilflose Lage vermutet wurde, wurde zunächst mit einem Großaufgebot an Kräften am Boden, aus der Luft und zu Wasser nach ihr gesucht. Polizei, Rotes Kreuz und viele Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Viele in der Region fieberten mit, was sich auch in Kommentaren auf Facebook zeigte. Gefunden wurde die 47-Jährige bislang nicht.