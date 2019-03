später lesen Ausstellung Vernissage eines Fotokünstlers in der Galerie des Amüseums Saarburg Teilen

Ab Sonntag, 24. März, sind Werke des Trierer Fotokünstlers Uli Schmidt in der Städtischen Galerie des Amüseums am Wasserfall in Saarburg zu sehen. Die Fotografien zeigen vergessene Orte aus der Region Saarburg, Trier, Bitburg und dem Kylltal. red