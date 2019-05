Vernissage : Malerei, Zeichnung, Fotografie und Objekte

Konz-Oberemmel In der Ausstellung „Menschen Leben“ im Kunstraum von Hanna Trampert in Konz-Oberemmel wird das Thema von vier Künstlern in ganz unterschiedlicher Weise beleuchtet.

Tom Klein vereint Technik und Methode des Fotografierens von vor 100 Jahren mit dem Heute, indem er moderne Menschen in traditioneller Kleidung und Pose mit der Technik von früher fotografiert, was man manchmal nur an bestimmten Accesoires (zum Beispiel einem Handy) erkennt.

Doris Stuke lässt auch die Farbe sprechen bei der Darstellung von Menschen, besonders auch von Kindern. In einigen ihrer Bilder behandelt sie das gleiche Thema wie Tom Klein, allerdings umgesetzt in Malerei.

Helmut Thorn formt Menschenbilder aus Ton in der Technik des Rakubrandes. Dabei zeigt er Menschen in Bewegung oder auch fragmentarisch, unvollständig, verletzt.

Hanna Trampert zeigt ihre Menschenbilder oft in einem geheimnisvollen Blau. Man lässt angesichts ihrer Bilder, die die Beziehung von Menschen zueinander zeigen, die Gedanken wandern, beschäftigt sich mit der Rätselhaftigkeit des Dargestellten und dem Zusammenhang mit dem eigenen Erleben.