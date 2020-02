Trier/Taben-Rodt Der Mann, der eine Frau in Taben-Rodt überfahren haben soll, will, dass das Urteil des Landgerichts überprüft wird und hat deshalb entsprechend Rechtsmittel eingelegt.

(mai) In einem Prozess mit vielen Zeugen und Gutachtern hat das Landgericht Trier am vergangenen Dienstag einen Mann aus dem Saarland zu zehn Jahren Haft für versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie vorsätzlichem Eingriff in den Straßenverkehr verurteilt. Dem Angeklagten wurde zudem der Führerschein entzogen. sein Verteidiger hat nun Revision eingelegt.