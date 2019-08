Kommunalpolitik : Trassemer Rat vertagt wichtigstes Thema (Update)

Kommentar

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt ist für jede Ortsgemeinde ein schweres Los. Das ist nicht erst seit Freudenburg bekannt. In Trassem wiegt das Problem ungleich schwerer, weil die Ratsfraktionen ohnehin nicht gut miteinander können – und das wohl schon seit Jahrzehnten. Da treffen wohl ungute Konstellationen zusammen. Lösungsverschläge? Schwierig! An die Vernunft appellieren? Mit Negativfolgen drohen? Gruppentherapie? All das erscheint zwecklos bis utopisch. Dass es in Trassem auch miteinander geht, zeigen jedoch die vielfältigen Initiativen der aktiven Dorfgemeinschaft. Die hoffentlich vielen Menschen mit diesem Geist sollten versuchen, auf den Rat einzuwirken. Trassemer, vertragt euch! Noch mehr Zoff ist jetzt das letzte, was der Ort gebrauchen kann.

Marion Maier

m.maier@volksfreund.de