106 Motive schon eingegangen : Endspurt bei Fotowettbewerb – Hermeskeiler Verwaltung sucht schöne Hochwald-Fotos für die Homepage

Hermeskeil Letzte Chance: Hobby-Fotografen können noch bis Monatsende ihre Schnappschüsse aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil ans Rathaus senden. Die besten Aufnahmen werden prämiert und auf der Internetseite verwendet, die bald neu gestaltet werden soll.

Noch bis zum 31. Juli läuft der Wettbewerb. Laut Valérie Schäfer, Leiterin der Touristinformation in Hermeskeil, liegen bereits 106 Fotos von etwa 20 Teilnehmern vor. Laut Verwaltung wird eine Jury alle bis zum kommenden Freitag im Rathaus eingegangenen Bilder bewerten. Für die fünf attraktivsten Motive winken Geldpreise in Höhe von 50 (Platz fünf) bis 250 Euro (Platz eins).

Teilnehmen kann jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist. Die Motive sollen unter dem Motto „Leben in der Verbandsgemeinde Hermeskeil“ Impressionen aus der Region zeigen oder „aktuelle Zeitgeschehnisse“ aus der VG abbilden, heißt es in einer Pressemitteilung zum Wettbewerb. Es können Landschaften, Ortsansichten der Stadt Hermeskeil und der zwölf Ortsgemeinden, Freizeitaktivitäten wie Radfahren oder Wandern oder auch Sehenswürdigekeiten auf den Fotos festgehalten sein. Bedingung ist laut Verwaltung jedoch, dass die Fotos in der VG Hermeskeil entstanden und nicht älter als fünf Jahre sind. Wer an dem Wettbewerb teilnimmt, muss Urheber der eingeschickten Fotos sein, diese kostenfrei zur Verfügung stellen und der Verbandsgemeinde uneingeschränkte Nutzungsrechte gewähren.