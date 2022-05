Gesellschaft : Verwaltung verhängt erneut Alkoholverbot in Saarburg

Ein Alkoholverbot gilt ab kommendem Wochenende wieder in Saarburg. Foto: dpa/Peter Kneffel

Saarburg Alkoholische Getränke sind nachts an den Wochenenden zwischen 26. Mai und 31. August in gewissen Bereichen der Innenstadt tabu. Warum das so ist.