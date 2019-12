Öffnungszeiten : Verwaltung zwischen den Tagen geschlossen

Saarburg/Kell Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell sind von Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar 2020, geschlossen.

Lediglich zur Beurkundung von Geburten und Sterbefällen ist am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr in den Räumen des Standesamts ein Bereitschaftsdienst eingerichtet (Schlossberg 6 in Saarburg).