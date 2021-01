Rechtsstreit : Gericht hält Ausschluss von Ratsmitgliedern aus Ratssitzungen in Lampaden für rechtswidrig

Lampaden/Trier Das Verwaltungsgericht Trier hat der Klage von vier Mitgliedern der CDU-Fraktion gegen eine Entscheidung des Lampadener Ortsbürgermeisters teilweise stattgegeben.

Darum geht es: In der Lampadener Ratssitzung am 10. September 2020 kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Der nun beklagte Ortsbürgermeister (Fraktion Bürgerliste Lampaden) hatte zur Klärung der Frage, ob ein ehemaliges Mitglied der CDU-Fraktion rechtmäßig in den Gemeinderat gewählt worden sei, Klage erhoben. In der Sitzung ging es um die Frage, ob die Klage zurückgenommen wird oder ein Rechtsanwalt beauftragt wird. Der Ortsbürgermeister hielt die nun klagenden CDU-Fraktionsmitglieder in diesen Fragen für befangen. Um den aus seiner Sicht hinsichtlich der Befangenheit vorliegenden Zweifelsfall in Abwesenheit der Betroffenen zu klären, forderte er diese wiederholt auf, den Sitzungsraum zu verlassen. Da diese sich weigerten, der Aufforderung nachzukommen, erließ der Beklagte drei Ordnungsrufe und schloss die CDU-Ratsmitglieder von dieser und der nächsten Sitzung aus. Da sie den Sitzungsraum auch danach nicht verließen, war er der Auffassung, sie seien kraft Gesetzes von den nächsten drei Sitzungen ausgeschlossen.