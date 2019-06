Ein Jahr gebaut, ein Jahr Verzögerung : Millionensanierung in Konz stockt weiter

Die Arbeiten an der Saar-Mosel-Halle stocken zum wiederholten Mal. Die Kreisverwaltung hofft aber, dass das Gerüst im Winter 2019 Geschichte sein wird. Foto: fRIEDEMANN vETTER/Friedemann Vetter

Konz Die Arbeiten am Schulzentrum gehen kaum voran. Es gibt nicht nur statische Probleme in der Saar-Mosel-Halle. Eine Firma ist abgesprungen und ein Auftrag musste neu vergeben werden. Der Kreis will nun externe Hilfe für das Projekt.

Die Bauarbeiten an der Saar-Mosel-Halle verzögern sich weitaus mehr, als die Kreisverwaltung noch am Jahresanfang befürchtet hatte. Auf TV-Anfrage erklärt Verwaltungssprecherin Martina Bosch, dass die Arbeiten an den Sporthallen voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 und nicht wie im Februar angegeben im Oktober abgeschlossen werden. Damit verschiebt sich das Bauprojekt um weitere vier Monate. Insgesamt verzögere sich die knapp 40 Millionen Euro teure Sanierung aller Gebäude des Konzer Schulzentrums um ein Jahr bis 2025 statt 2024. Dass die Verzögerung Mehrkosten mit sich bringt, ist laut Bosch klar. Wie hoch diese werden, sei noch nicht absehbar. Es gibt aber eine Einschätzung für die zeitlichen Auswirkungen: Die Saar-Mosel-Halle soll im September 2019 im Erdgeschoss (große Halle und Nebenräume) wieder nutzbar sein, die darauffolgende Sanierung der Gymnastikhalle im Untergeschoss soll im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Die Außenfassaden werden laut Kreis vor dem Winter 2019 fertiggestellt, so dass dann das Gerüst abgebaut werden kann.

Gründe Kreissprecher Thomas Müller erklärt auf TV-Anfrage ein Grundproblem: „Wir schaffen das schlicht mit dem vorhandenen Personal nicht“, sagt er. Dabei verweist Müller auf etliche andere Bauprojekte, die der Kreis zurzeit zu stemmen habe (siehe Info). In Bezug auf die Sanierung des Konzer Schulzentrums erläutert Müllers Kollegin Bosch die Details, welche die Arbeit der Verwaltung erschweren. Gerüchte, dass die Arbeiten komplett still gestanden hätten, dementiert sie: „Auch wenn an den Außenfassaden zeitweise wenig Aktivitäten ersichtlich waren, wurde im Inneren der Halle gearbeitet.“

Ein anderes Gerücht bestätigt die Pressesprecherin: „Der Auftragnehmer der Fassadenarbeiten hat den Auftrag gekündigt“, sagt sie. Die Frage nach dem Grund für die Kündigung beantwortet Bosch nicht unter Verweis auf ein laufendes Verfahren. Der Kreis musste wegen der Kündigung jedenfalls eine zweite zeitaufwendige europaweite Ausschreibung auf den Weg bringen. „Der Auftrag wurde mittlerweile vergeben, die Arbeiten wurden aufgenommen“, versichert Bosch. Als der TV vor Ort war, um ein Foto von der Baustelle zu machen, wurde niemand bei der Arbeit gesichtet.

Info Stimmen aus Schulen und von Vereinen Wolfgang Leyes, Schulleiter des Konzer Gymnasiums, sagt auf TV-Anfrage: „Es gibt keine Klasse, die keinen Sportunterricht hat.“ Alle Schüler haben laut ihm zwei Stunden Sport pro Woche. Das funktioniere aber nur, weil der Kreis dafür sorge, dass die Gymnastik- und die Mehrzweckhalle erst nach der großen Saar-Mosel-Halle saniert würden. Die Oberstufen-Schüler weichen laut dem Schulleiter auf die Sporthalle der Grundschule St. Johann in Karthaus aus. Leyes geht davon aus, dass es sich mehr auf den Unterricht auswirkt, wenn es zu Verzögerungen bei der geplanten Sanierung der Schulgebäude kommt. „Wann wir die Gebäude räumen, ist egal“, sagt er. „Entscheidend ist, dass wir wieder einziehen können, wie geplant.“

Bernd Kneer, stellvertretender Leiter der Realschule plus, sagt: „Wir sind in einer ähnlichen Situation wie das Gymnasium und machen das Beste aus den Umständen.“ Die Schule habe sich mit dem Gymnasium arrangieren, aber keinen Sport aus dem Unterrichtsplan streichen müssen. Im Rahmen der für einen späteren Zeitpunkt geplanten Sanierung der eigentlichen Schulgebäude sei das Gymnasium mehr betroffen als die Realschule plus. Christian Albrecht, sportlicher Leiter der TG Konz, sagt zum TV: „Wir sind zwar eingeschränkt, konnten die Probleme wegen des Wegfalls der Halle aber gut auffangen.“ Unter anderem sei der Kreis auf den Verein zugekommen, indem er angeboten habe, zuerst die große Halle, dann die Gymnastikhalle und zuletzt die Sport- und Festhalle zu sanieren, statt alle Arbeiten gemeinsam anzugehen. Auch die Verbandsgemeinde Konz habe bei der Organisation der Trainingseinheiten in anderen Hallen mitgeholfen. Zum Teil wurden sie in die Grundschulturnhalle in Karthaus verlegt. Albrecht lobt auch die gute Zusammenarbeit mit dem SV Konz.

Info Weitere Sanierungsprojekte Allein 19 Schulen in der Hand des Kreises Trier-Saarburg müssen laut Kreissprecher Thomas Müller in nächster Zeit mehr oder weniger saniert werden. Auf Anhieb zählt er Schulen in Waldrach, Kell/Zerf und Saarburg auf. Auch in der Treverer Schule stünden zurzeit Arbeiten an. Am Gymnasium Schweich sei das Bauprojekt gerade abgeschlossen worden, ergänzt Müller.

Kommentar Ein Problem ohne einfache Lösung Kaum hat die Sanierung begonnen, schon wird klar, dass sie viel länger dauert, als ursprünglich geplant. Die Kosten werden sich dadurch vermutlich auch enorm steigern. Wäre das unvermeidbar? Vermutlich mit den derzeitigen Bauvorgaben nicht. Sie verlangen weitaus mehr als vor 50 bis 60 Jahren, als die Gebäude entstanden sind. Doch wer trägt die Schuld an dem Dilemma? Die Bauabteilung beim Kreis, die offensichtlich personell nicht hinterherkommt? Der Kreistag, der die Bauabteilung nicht mit dem benötigten Personal ausstattet? Die Verbandsgemeinde als ehemaligen Eigentümerin der Schulgebäude, die sie jahrzehntelang nicht saniert und dann an den Kreis abgegeben hat? Die Fragen sind kompliziert. Einfache Antworten gibt es nicht. Ein Lösungsansatz ist aber dringend nötig: Ein externer Projektentwickler, den man zumindest beim laufenden Projekt verantwortlich machen kann für weitere Verzögerungen, ist da ein lohnenswerter Ansatz, auch wenn es teurer wird.

Bosch macht ein weiteres grundsätzliches Problem aus: Der Kreis und andere öffentliche Auftraggeber seien angesichts der Konjunkturlage mit vollen Auftragsbüchern im Hintertreffen. Sie bekämen zunehmend Schwierigkeiten, Firmen für eine zeitnahe und verlässliche Abwicklung der Baustellen zu bekommen. „Gleiches vollzieht sich auf der Ebene von Planungsleistungen“, sagt Bosch. Dadurch könnten sich auch weitere Bauprojekte in die Länge ziehen. Das sei von der Verwaltung keinesfalls erwünscht.

Lösungsansatz Für das Großprojekt in Konz geht der Kreis deshalb neue Wege. Wegen der Probleme bindet das Projekt laut Bosch zusätzliche Arbeitskraft, die der Kreis durch externe Hilfe herbeiholen will. „Die Mitarbeiter im Gebäudemanagement der Kreisverwaltung benötigen Unterstützung für das umfangreiche Bauprojekt“, sagt Bosch. „Die Gremien des Kreises haben entschieden, dass dies über eine externe Projektsteuerung laufen soll.“ So will der Kreis der Überlastung der Bauabteilung entgegenwirken. Laut Thomas Müller könnte dieser Ansatz ein Vorbild für weitere Projekte werden.