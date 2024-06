Halter gesucht für Hunde Mika, Nemo, Mala und Spike suchen ein Zuhause

Was sonst eher in Anzeigen von Tierheimen steht, verschickt die Trier-Saarburger Kreisverwaltung per Pressemitteilung: „Vier junge Mischlingshunde suchen ein neues Zuhause. Das Veterinäramt Trier-Saarburg, das die Tiere in Obhut nehmen musste, unterstützt bei der Suche.“ Alle vier Tiere hatten es in der Vergangenheit nicht leicht, offensichtlich weil ihr Halter in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sie vernachlässigt hat. Und sie alle scheinen recht schwierige Charaktere zu haben. Darauf lassen zumindest die Steckbriefe schließen, die der Kreis zu den Hunden zusammengestellt hat.