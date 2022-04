Technischer Helfer in Pandemiezeiten: Ein Luftreinigungsgerät wie in Hermeskeil gibt es jetzt in allen Klassenräumen der fünf Grundschulen in der Verbandsgemeinde. Darüber freuen sich die Schuleiterinnen und Schulleiter (von links) Heike Meyer, Sabine Mitrenga, Dietmar Knippel und Marion Thommet mit Bürgermeister Hartmut Heck (Zweiter von rechts). Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber