Von Hallenbad bis medizinische Versorgung Neuer VG-Chef in Hermeskeil: „Wenig Zeit für die ersten wichtigen Entscheidungen“

„Die Kassen sind leer, die Erwartungen groß – mach‘ was draus.“ Diesen Spruch habe er am Abend seines Wahlsiegs von einem früheren Beigeordneten zu hören bekommen. Das berichtete Stefan Ding vergangene Woche nach seiner Ernennung zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil. Seit Mittwoch ist der CDU-Politiker im Amt. Und was will er nun draus machen? Was sind die größten Probleme und dringendsten Aufgaben? Das verrät er im Interview.