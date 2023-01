Erneuerbare Energien : Kriterien für Solarparks so gut wie fix: Wo die Verbandsgemeinde Hermeskeil neue Anlagen erlauben will

Für neun Solarparks in der Verbandsgemeinde Hermeskeil gibt es zurzeit konkrete Pläne. Kurz vor dem Abschluss steht jetzt auch das Konzept, wo solche neuen Anlagen grundsätzlich erwünscht sein sollen. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Hermeskeil Die Verbandsgemeinde Hermeskeil will die Gesamtfläche für neue Solaranlagen begrenzen – auf ein Areal so groß wie 408 Fußballplätze. Wie das möglichst gerecht auf die 13 Orte aufgeteilt werden soll.

Investoren stehen schon seit einer Weile in den Startlöchern, um im Hochwald neue großflächige Photovoltaik(PV)-Anlagen zu bauen. Eine Aussicht auf Genehmigung haben diese jedoch erst, wenn die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil geklärt hat, wo und auf wie viel Fläche sie solche Solarparks überhaupt zulassen möchte. Nach vielen Beratungen und Gesprächen scheint sich die Politik vor Ort darüber nun einigermaßen einig zu sein.

Man habe versucht, einen Kompromiss zu finden, in den „gesetzliche Vorgaben und die vielen unterschiedlichen Interessen eingeflossen sind“, erläuterte Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Dort wurde der Kriterienkatalog vorgestellt, auf dessen Basis die geeigneten Solarpark-Flächen in den Flächennutzungsplan der VG eingearbeitet werden sollen. „Unser Ansatz war: So wenig Beschränkungen wie möglich. Aber eine gewisse Deckelung erschien uns dennoch sinnvoll“, sagte Heck.

Solarparks auf Ackerland: Qualität der Böden soll kein Ausschlusskriterium sein

Den geplanten Kriterienkatalog stellte Walter Ruppert vom Planungsbüro BBP vor. Er verwies zunächst auf eine „ganz frische“ Regelung seit dem 1. Januar 2023, wonach Flächen im 200-Meter-Korridor entlang von Autobahnen besonders privilegiert sind. Dort könnten PV-Anlagen künftig ohne die sonst notwendigen Bebauungspläne installiert werden. Was die Tabu-Kriterien betrifft, ist ein Knackpunkt früherer Diskussionen offenbar ausgeräumt. Laut Ruppert sollen Flächen, die raumordnerisch der Landwirtschaft vorbehalten sein sollen, nicht ausgeschlossen werden. Auch die Ackermesszahl, die die Qualität von Böden angibt, wolle die VG nicht zum Ausschluss höherwertiger Flächen heranziehen. Dennoch gelte: „Je ertragsschwächer die Flächen, desto besser sind sie für PV-Anlagen geeignet.“

Außen vor bleiben sollen unter anderem Gewässer, Vorranggebiete für den Forst, Biotope sowie Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Damit die Potenzialfläche für Solarparks insgesamt aber nicht zu groß wird, soll bei zwei Prozent der VG-Fläche Schluss sein. Laut Andreas Schmitt, Leiter des Fachbereichs Bauen, Umwelt und Werke, entspricht dies bei 14.500 Hektar VG-Fläche etwa 291 Hektar – die zu den bereits vorhandenen PV-Anlagen dazukommen können. „Das ist die Fläche von 408 Sportplätzen“, nennt Schmitt einen Vergleich. Man könne auch sagen, 290-mal die bereits bestehende Anlage bei Züsch. Ein landwirtschaftlicher Betrieb benötige etwa 300 Hektar.

Maximal 291 Hektar würden für geplante Projekte in der VG Hermeskeil reichen

Laut Ruppert würden diese maximal 291 Hektar ausreichen, um alle derzeit konkret geplanten Solarparks in den Gemeinden umsetzen zu können. Diese neun Projekte in Naurath/Wald, Geisfeld, Reinsfeld, Grimburg, Gusenburg, Hermeskeil und Züsch kämen zusammen auf rund 200 Hektar. Zusätzlich sei die Frage aufgekommen, sagte Schmitt, wie man diese Gesamtpotenzialfläche gerecht auf die 13 Gemeinden verteilen könnte, damit jeder Ort theoretisch die Chance auf eine Anlage habe. Denn anders als bei der Windenergie sei ein Solidarpakt schwierig. Bei Windrädern gebe es feste Pachterlöse pro Jahr und Anlage, bei Solarparks seien die Modelle viel unterschiedlicher.

Die Verwaltung hat daher drei Verteil-Varianten vorgeschlagen. Modell eins orientiert sich schlicht am Anteil der Gemeinden an der VG-Fäche – die großen Orten wären dabei laut Schmitt klar im Vorteil. Modell zwei versucht einen Mittelwert zu bilden, um die 291 Hektar gleichmäßig aufzuteilen. Variante drei, die der Ausschuss favorisierte, kombiniert beide Verfahren: Die Hälfte der 291 Hektar werden zu gleichen Teilen auf die 13 Orte verteilt, die restlichen 145,6 Hektar je nach Anteil an der Gesamt-VG-Fläche.

„Unsere Idee dahinter war, jeder Kommune so den größtmöglichen Spielraum zu geben“, sagte VG-Chef Heck. Wer sein Kontingent nicht ausschöpfe, könne dies auch an Gemeinden abgeben, die eventuell größere Projekte planten. Die Stadt Hermeskeil, sagte der erste Beigeordneter René Treitz (SPD), plädiere insbesondere deshalb für diese Variante. Man könne und wolle in Hermeskeil „gar nicht alles mit PV-Anlagen zupflastern“. Klaus Wahlen (CDU) bezeichnete die Variante 3 als „grundsätzlich gerechte Geschichte“. Wichtig sei aber vor allem, dass die Gemeinden auch selbst in solche Projekte einsteigen könnten, um finanziell davon zu profitieren. Andreas Ludwig (CDU) verwies darauf, dass manche Gemeinden auch gar kein Interesse an Photovoltaik hätten. Wenn diese ihr Kontingent zur Verfügung stellen könnten, könne er dem Modell ebenfalls zustimmen.